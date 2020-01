Ancora un KO per il Costa d’Amalfi, sconfitta di misura a Pontecagnano. Comincia male l’anno per i costieri

Parte male il 2020 per i costieri che cominciano così come avevano chiuso il 2019, ossia con una sconfitta per 1-0 contro il Faiano.

Termina sullo 0-0 la prima frazione di gioco al Comunale di Pontecagnano.

Gara difficile resa ancora più complicata dal forte vento che alza tantissima terra.

Sostanzialmente la partita è abbastanza equilibrata, con le due squadre molto attente a non commettere errori vista l’impossibilità di giocare la palla a terra.

Costieri che colpiscono per ben due volte la parte superiore della traversa, mentre per i padroni di casa è De Mattia a sprecare una buona occasione da distanza ravvicinata.

Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio al 58′. Su una palla vagante in area Rapolo calcia al volo di destro e fa gol. Decisiva la deviazione di Iommazzo che spiazza il proprio portiere.

La reazione è immediata e per poco non porta al pari. Decisivo Amabile che salva il risultato in un paio di occasioni. L’atteggiamento degli ospiti espone la squadra ai contropiedi che il Faiano non sfrutta come dovrebbe.

Il risultato resta in bilico fino alla fine, ma al triplice fischio è la formazione casalinga a portare a casa i 3 punti. Seconda sconfitta consecutiva per il Costa d’Amalfi che perde posizioni in classifica, ma la zona play off resta lì a pochi punti. Già dalla prossima bisognerà cambiare registro e riprendere il cammino che hanno contraddistinto gli ultimi 2 mesi del 2019.