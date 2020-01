Anastasio al Festival di Sanremo in gara tra i Big

Amadeus ha ufficializzato i nomi dei Big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 4 all’8 febbraio 2020. Il conduttore e direttore artistico ha anticipato la data ufficiale di annuncio, che avrebbe dovuto essere il prossimo 6 febbraio all’interno di una puntata speciale de I soliti ignoti, su Rai Uno. Amadeus ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica confermando quasi nella totalità la lista che era stata pubblicata da Chi poche ore prima. Insomma, il Capodanno ha portato alla lista completa dei cantanti che gareggeranno per contendersi la successione a Mahmood che nel 2019 ha vinte con “Soldi”, davanti a Ultimo ed a Il Volo.

Nomi conosciuti, artisti che hanno già vinto in passato la rassegna, giovani di belle speranze o già noti che non avevano mai partecipato. Sarà un Festival tutto da scoprire quello che a febbraio festeggerà i 70 anni. Ci sono due vincitori, Marco Masini e Francesco Gabbani, ci sono un po’ di cantanti usciti dai talent come Alberto Urso, Giordana Angi, Anastasio (il rapper di Meta vincitore di X Factor e già ospite al Festival lo scorso anno), Elodie, Enrico Nigiotti e Riki, ci sarà la sorpresa Elettra Lamborghini, il ritorno di Achille Lauro e quello di Morgan in coppia con Bugo. Un altro ritorno è quello di Michele Zarrillo, che fa parte della quota vecchie presenze con Irene Grandi e Le Vibrazioni.

Per la prima volta approdano a Sanremo Levante e Piero Pelù, mentre sono ritorni quelli Diodato e Raphael Gualazzi, mentre la quota rap è assicurata da Junior Cally e Rancore, i Pinguini Tattici Nucleari sono la quota “indie”, mentre Paolo Jannacci approda dopo aver pubblicato il suo album pop.

MAX SORRENTO PRESS