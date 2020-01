Anacapri. “Uniti in preghiera” per Marco, il ragazzo di Capri rimasto gravemente ferito in un incidente

Uniti in preghiera per Marco, il ragazzo di Capri rimasto ferito lo scorso primo gennaio in un incidente stradale e ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Questo il messaggio che sta circolando su Facebook e su Whatsapp:

“Questa sera dalle 21:30 alle 22:30 in piazza Edwin Cerio, ad Anacapri, ci sarà una veglia di preghiera, di unità, di incoraggiamento, di vicinanza al nostro carissimo Marco Torre e ai suoi cari. Noi crediamo fortemente che l’unità dell’isola che prega all’unanimità ci permetterà di vedere un miracolo! Se hai modo, vieni munito di una candela, in segno simbolico!

Ci sono dei momenti in cui una comunità deve stringersi e pregare insieme e questo è uno di quei momenti.

Un cuore sincero e una fede, grande quanto un granello di senape, possono smuovere le montagne.

NON CESSATE MAI DI PREGARE; in ogni cosa RENDETE GRAZIE, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesú verso di voi.

Prima lettera ai Tessalonicesi 5:17-‬18

PREGATE IN OGNI TEMPO, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con ogni PERSEVERANZA.

Lettera ai Efesini 6:18

Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, CREDETE che le avete ricevute, e voi le otterrete.

Vangelo secondo Marco 11:24

Ci vediamo questa sera!

Condividiamo il post per essere quanto più numerosi possibili!!!!!!!”.