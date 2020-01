Amica Geniale, Heidi, I Goonies , Grande Fratello e a un passo dalla guerra stasera in Tv Film, serie tv e reality animeranno la serata sul piccolo schermo di questa sera. Su Italia 2 andrà in onda l’evergreen cinematografico degli anni ’80 ‘I Goonies‘ (21.30), mentre Rai 1 si prepara alla seconda stagione de ‘L’Amica Geniale’ riproponendo i primi episodi della saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Su Canale 5 torna ‘Il Grande Fratello Vip’.

Rai 1

Heidi | 21.25

Heidi è una bambina allegra, vivace che vive assieme al nonno tra i monti della Svizzera. Passa il suo tempo con l’amico Peter pascolando le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando sua zia, Dete, decide di portarla a Francoforte, nella casa dei Sesemann dove conosce Clara.

Rai 2

L’Amica geniale | 21.20

Serie tv di successo tratta dal romanzo di Elena Ferrante.

Napoli, anni ’50. Elena e Raffaella, detta Lila, sono due bambine molto diverse tra loro che frequentano la stessa classe delle elementari. Giocando insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute, un agglomerato di palazzine e polvere sotto il giogo del guappo don Achille, imparano a conoscersi e diventano amiche.

Rai 3

Chi l’ha visto? | 21.45

Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca condotto da Federica Sciarelli.

Rete 4

L’ uomo di neve – PrimaTv | 21.30

Michael Fassbender veste i panni del detective Harry Hole per un bestseller di fama mondiale in cui la neve si tinge di rosso.

Canale 5

Grande fratello vip | 21.30

Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta’.

Italia 1

Safe | 21.20

Film d’azione con Jason Statham. Un ex agente salva una ragazzina rapita: saranno coinvolti in un intrigo dove e’ in gioco la loro stessa vita.

La7

Atlantide: speciale A un passo dalla guerra | 21.15

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori.

Tv 8

X Factor – Le audizioni | 21.25

I concorrenti sono pronti per esibirsi ai live e sottoporsi al giudizio dei giudici e del pubblico.

Nove

Supercoppa di Spagna | 19.53

Daria Bignardi torna in tv con le sue inimitabili interviste per raccontare il nostro tempo. Tra gli ospiti di questa sera Massimo Recalcati.

Real Time

Vite al limite | 21.10

Storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro vita compromessa da problemi di obesità.