La prima volta che abbiamo visto una opera di Amedeo Modigliani in Penisola Sorrentina è stata ad una mostra organizzata dalla Pro Loco di Massalubrense in occasione dei 25 anni dalla fondazione, ASPETTI DELL’OTTOCENTO ITALIANO- alla ricerca delle radici. Era l’estate del 1982, il presidente Vittorio Marcia e il direttore Gaetano Milone, in collaborazione con una galleria napoletana, organizzarono una mostra degna di un grande museo e con tante opere d’arte, tra cui un disegno di Modigliani, intorno al quale vi fu anche una trattativa di acquisto da parte di un albergatore locale. Chi sa come fini? Modigliani era presente anche a Sorrendo in una mostra presso a Fondazione con una scultura, ma sinceramente non me la ricordo.



AMEDE0 MODIGLIANI Livorno 1884 – Parigi 1920

«NUDO» matita su carta cm 42,5x26 firmato in basso a destra

già collezione L. Svizzera Collezione E.M.E. – Roma

reca perizia prof. Lantheman