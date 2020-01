Continuano i lavori da parte dell’Anas sulla statale Amalfitana. Come già anticipato, si sta consolidando il costone del tratto stradale tra Piano di Sorrento e Positano, dove da diverso tempo era stato segnalato un avvallamento. Ci troviamo in località Madonnina

Dopo il caos traffico di alcuni giorni fa, la situazione è sicuramente migliorata da un punto di vista della viabilità. C’è ancora tanta paura in Costiera Amalfitana dopo le settimane di maltempo che hanno arrecato ingenti danni, danni che si contano ancora oggi e, mentre si parla di gallerie e quant’altro, è assolutamente necessario che si parli in primis di sicurezza.

Guardando le condizioni del tratto di Amalfitana in questione, non si può non pensare al 2006, quando si verificò un altro crollo proprio tra Positano e Piano di Sorrento. All’epoca Positano rimase letteralmente isolata dal mondo: disagi enormi per pazienti, specie donne incinte, le quali furono obbligate ad arrivare in Penisola Sorrentina con tantissimi disagi.

Ora come allora noi siamo sul posto, a testimoniare la situazione.

Ecco come proseguono i lavori:

Di seguito la diretta: