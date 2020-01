La Banda Folk di Vettica, frazione del comune di Amalfi, è nata per coinvolgere tutta la popolazione, per passare il tempo in compagnia e divertirsi. Il gruppo folk, tradizione della costiera amalfitana, riunisce tra le trenta e le quaranta persone, che provano nel palazzetto dello sport di Vettica, messo a disposizione dal Comune. Questa sistemazione è, però, momentanea, in quanto il prossimo anno ci sarà la riqualificazione del palazzetto, con la conseguenza di dover trovare un nuovo posto dove potersi radunare. Anche Positanonews si unisce quindi all’appello, sperando di trovare presto un luogo alternativo per permettere al gruppo di continuare ad esistere.

Di seguito, il video esclusivo di Positanonews.