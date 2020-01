Amalfi. Terminati i lavori per la frana a Vettica . Il Comune di Amalfi ha seguito costantemente l’evolversi della cosa e la ditta sta portando a termine il compito completando l’impalcatura che mette in sicurezza il terrazzamento crollato sulla S.S. 163 nei giorni scorsi.

Un crollo che ha portato all’interruzione della SS. 163 da Positano e Praiano verso il resto della Costiera amalfitana, che ora si può raggiungere solo attraverso la stradina di Conca dei Marini, che porta sulla Agerola – Amalfi , aperta solo dalle 17,30 di sera fino alle 10 di mattina, chiusa quindi di giorno.

Ora si aspetta l’ANAS che dovrebbe dar il via libera , come abbiamo previsto noi di Positanonews, dopo la Befana. Quindi martedì 7 ci dovrebbe essere l’ok per l’apertura per mercoledì 8 gennaio. Quindi si procederà temporaneamente a senso unico alternato, consentendo però il transito del trasporto pubblico della SITA, che permetterà agli studenti di raggiungere le scuole ad Amalfi e ai pendolari di andare a lavoro.

Di certo non abbiamo affrontato bene l’emergenza, i vigili di Conca dei Marini sono esasperati, lasciati soli, i turisti arrivano a frotte senza un cartello dell’ANAS che spieghi ai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento, ma anche negli altri comuni, che la stradina interna di accesso è chiusa di giorno o che apre dopo le 17,30 con conseguenti file chilometriche e traffico infernale. Per fortuna la buona notizia in attesa delle altre apertura fino all’ultima di Maiori per Salerno che dovrebbe esserci il 15.