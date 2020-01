Amalfi. Positanonews informa: ecco cosa succede domani mattina per gli studenti di Positano e Praiano

Come sempre, Positanonews si è preoccupato delle fasce più deboli della Costiera Amalfitana, in questo caso particolare degli studenti di Positano e Praiano, i quali domani si troveranno a tornare a scuola per il loro primo giorno dopo le vacanze natalizie. Come abbiamo detto ieri, i lavori di ripristino della strada di Vettica sono terminati, ma si aspetta ancora per il consenso dell’ANAS. Il Comune di Amalfi, con il Sindaco Daniele Milano e l’ufficio tecnico, ha già mandato tutte le carte, ma l’ANAS deve ancora disporre l’apertura della strada. Finché ciò non avverrà, la SITA non potrà passare. A questo punto, si spera presumibilmente per una riapertura della via in data di dopodomani, con il passaggio anche della stessa SITA, che per ovviare alla situazione ha installato una linea per le ore 7.00, da Positano fino a Conca dei Marini, mentre una navetta interna li porterà fino ad Amalfi.

Positanonews ha ascoltato il Sindaco Daniele Milano, il quale ha affermato “Noi abbiamo svolto tutti i passaggi necessari, i lavori sono stati completati, le perizie fatte, siamo in attesa dell’ANAS”, ed anche i vigili urbani di Conca dei Marini, che durante le feste dell’Epifania ci hanno accolto gentilmente e ci hanno fornito tutte le informazioni del caso. Hanno detto che, anche se domani la strada interna per raggiungere Amalfi rimane chiusa, dalle 10.00 alle 17.30, per gli studenti ed i lavoratori pendolari, i vigili faranno transitare il traffico locale, sensibili alla situazione, per non creare ulteriore disagio.

Interessato in prima persona alla problematica per gli studenti, Positanonews ringrazia i vigili urbani ed il Sindaco Daniele Milano, che anche in questi giorni di festa si sono resi disponibili a rispondere a qualsiasi domanda sulla situazione.