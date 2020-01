Amalfi piange la scomparsa di Enzo Nocerino

Amalfi. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Enzo Nocerino. A darne il doloroso annuncio la moglie Lina con le figlie Rosita e Teresa, i fratelli e la sorella, il genero Alfonso Esposito, i nipoti Ludwig e Alexandra, Mariano e Alessia con Geppino ed il piccolo Massimo. I funerali saranno celebrati domani domenica 26 gennaio alle ore 16.00 nella Cattedrale, muovendo dalla casa dell’estinto in via Casamare 15. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari per il lutto che li ha colpiti.