Amalfi piange la scomparsa di Antonia Carpino, conosciuta da tutti come Tittina

Amalfi. Questa mattina si è spenta Antonia Carpino, vedova Esposito, conosciuta da tutti come Tittina. A darne il doloroso annuncio i figli, la sorella, i fratelli, i generi, le cognate, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. I funerali muoveranno domani giovedì 9 gennaio alle ore 15.30 dalla casa dell’estinta in Via Campo Aquario, 17 per la Cattedrale dove sarà celebrato il rito esequiale. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore.