Amalfi piange Fedele Formisano. Uno dei pionieri del 118 . Originario di Siano e residente a San Valentino Torio ( Salerno ) è’ stato un infermiere apprezzato in tutta la provincia di Salerno e in Costiera amalfitana dove è stato amato nei tre anni che ha prestato servizio con la Misericordia Pagani, che effettuava il servizio presso la postazione del 118 di Amalfi. Una persona amorevole e di cuore saliva per le strade e le scale di Pogerola, verso le frazioni per la strada di Agerola, non si risparmiava per nessuno , quando doveva trasportare qualcuno anche fisicamente. Da qui poi con la postazione seguiva i sofferenti all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello dove venivano trasportati o fino a Salerno, si sincerava delle condizioni di salute come se tutti fossero suoi familiari. La bontà lo contraddistingueva . . Purtroppo un incidente con lo scooter è stato fatale, lui, l’angelo delle ambulanze, non ce l’ha fatta.

Il ricordo di Andrea Villaricca è commovente

“Ho appena appreso la tragica notizia… Ciao Fedele Formisano sei un’amico, un bravo ragazzo e un persona dalle indescrivibili dori di umanità. Abbiamo insieme creato una passione che si è diffusa in costiera amalfitana, il volontariato sanitario. Tu come altri pionieri del 118 non ti sei mai sottratto a turmi extra e a ritmi disumani. Il nostro era un impegno costante h24 sempre con il sorriso sulle labbra, felici di dare a chi si trovava in un momento di bisogno fisico e mentale. Possona gli angeli accoglierti con la stessa grazia e cura con cui tu ti avvicinavi agli ammalati. Potrei citare 1000 avventure vissute insieme,racconti di volontariato e amicizia, ma preferisco tenerli per me. Resta indelible il ricordo del tuo operato, del tuo sorriso e della tua carica emotiva altamente contagiosa. Volontario dispensatore di sorrisi… Vai a prestare i tuoi servigi al Signore Dio. Arrivederci amico mio. La costiera ti saluta e ti ricorda. Un abbraccio alla moglie e alla famiglia tutta.”

La redazione di Positanonews fa le condoglianze alla famiglia tutta e agli amici per la perdita di questo ragazzo dal cuore grande e generoso come tutti lo ricordano qui.