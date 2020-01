Amalfi. Nuova corsa SITA Praiano-Sorrento, richiesta dal Sindaco di Positano

Anche se i lavori di ripristino della strada di Vettica sono terminati, si aspetta ancora il consenso dell’ANAS, motivo per cui la riapertura non c’è ancora stata. Oggi, i ragazzi rientrati a scuola dopo le festività natalizie, hanno potuto usufruire di una corsa organizzata dalla SITA per ovviare alla situazione. La corsa SITA con partenza da Positano alle 7.00, ha fatto sosta alla Grotta dello Smeraldo dove, ad attendere gli studenti, si trovava un minibus che li ha condotti fino all’altezza del Monastero Santa Rosa sulla strada provinciale di Salerno che va da Agerola ad Amalfi . Qui sono stati trasferiti a bordo di un altro pullman di linea che li ha condotti ad Amalfi. Per il ritorno, si è svolto lo stesso percorso, ovviamente in maniera inversa, con partenza alle 12.15 da piazza Flavio Gioia ad Amalfi.

Un ringraziamento alla SITA, che in questo momento di difficoltà dovuto alle diverse frane è riuscita ad organizzare la corsa Praiano-Sorrento in partenza alle ore 6.45. Un sentito ringraziamento proprio da parte della SITA va al Sindaco di Positano, Michele De Lucia, il quale ha specificatamente richiesto una corsa per i ragazzi di Praiano.

Positanonews ha sentito anche i vigili urbani di Conca dei Marini, i quali hanno a loro volta offerto la loro massima disponibilità.

Per domani, dunque, non sono previsti ulteriori cambiamenti.