Amalfi non chiude d’inverno. Ecco il calendario delle aperture di gennaio e febbraio per bar e ristoranti

Amalfi non chiude d’inverno. Anche quest’anno, è stato emanato il piano di aperture invernali dal Comune di Amalfi, in collaborazione con gli esercenti locali. Bar e ristoranti restano aperti secondo un calendario di turnazioni, per garantire l’accoglienza a cittadini e visitatori, e continuare ad attrarre così il turismo anche nel periodo invernale. Un turismo slow, fatto della scoperta serena della Amalfi autentica, senza folle oceaniche.

Per il quinto anno consecutivo l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano ha varato l’iniziativa: una scelta che sta dando segnali incoraggianti, con i servizi e le aperture che sono già migliorati nel periodo di collegamento tra la fine della stagione estiva e l’inizio delle vacanze natalizie.

La misura, nell’ottica di sostenere e rafforzare il percorso di potenziamento del turismo anche in bassa stagione, si lega anche all’agevolazione che fino ad aprile porta ad un euro all’ora la sosta nei parcheggi cittadini, nelle aree di piazza Flavio Gioia e alla Berma Portuale. Una soluzione, sempre sostenuta dall’Amministrazione comunale in carica, grazie alla quale si mira ad attrarre anche il turismo pendolare locale, invogliando con il costo del parcheggio, contenuto rispetto ai mesi estivi, a restare in città per visitarla tutta la giornata.

“Al piano di aperture invernali abbiamo sempre tenuto in maniera particolare – sottolinea il consigliere comunale Alfonso Apicella – ed è uno degli elementi qualificanti del nostro programma. Il mio ringraziamento va agli operatori che ogni anno garantiscono la giusta collaborazione all’iniziativa, contribuendo a restituire un’immagine migliore della nostra Città”.

Coi ristori aperti e lontani dalla ressa estiva, la scoperta della città è slow, vicolo per vicolo senza fretta, a contatto con la sua parte più autentica.

Di seguito il calendario delle aperture di gennaio e febbraio.

RISTORANTI

GENNAIO 2020

Amalfi Terminal – (chiusura settimanale: lunedì)

Zaccaria – tel. 089871807;

Sant’Andrea – tel. 089871023 –

Piazza Duomo – tel. 089873564 – web: www.piazzaduonoamalfi.it;

Ristorante Da Maria – tel. 089871880 – web: www.amalfitrattoriadamaria.com

Locanda del Marinaio (fino al 12/01) – tel. 089871175 – web: www.locandadelmarinaio.it;

Galea (fino al 07/01)– tel. 089872351 – web: www.ristorantelagalea.it;

Tarì – tel. 089871832 – web: www.amalfiristorantetari.it;

Il Chiostro – tel. 089873380 (chiusura settimanale: martedì)– web: www.ristoranteilchiostro.com;

Baracca (fino al 11/01) – tel. 089871285 (chiusura settimanale: mercoledì);

San Giuseppe (fino al 11/01) – tel. 089872640 (chiusura settimanale: domenica) – web: www.facebook.com/Trattoria-Pizzeria-San-Giuseppe-267726153239879/;

Il Teatro – tel. 089872473 (chiusura settimanale: mercoledì);

Taverna del Conte Dipino – tel. 089871442 (chiusura settimanale: martedì);

Il Cancelletto – (fino al 08/01) – tel. 089/873234

I Cartari – tel. 089872131 (chiusura settimanale: lunedì);

Donna Stella (dal 11/01) – tel. 3383588483 (chiusura settimanale: lunedì);

Cantina Miseria e Nobiltà – tel. 089873420;

Eolo – tel. 089871241 – web: www.eoloamalfi.it;

Pesce d’Oro (fino al 10/01) – tel. 089871231 – web: www.alpescedoro.it;

La Preferita (fino al 15/01) – tel. 089871443 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.lapreferita.it;

La Carcara – tel. 089830206 – web: www.lacarcara.it;

La Capannina (fino al 19/01) – tel. 089871128 – web: www.ristorantelacapannina.com;

Hosteria Acquolina (fino al 08/01) – tel. 089830010 (chiusura settimanale: lunedì);

Trattoria Rispoli – tel. 089830090;

FEBBRAIO 2020

Amalfi Terminal – (chiusura settimanale: lunedì);

Zaccaria – tel. 089871807;

Shabu – (dal 08/02) – giornata di riposo: martedì);

Piazza Duomo – tel. 089873564 – web: www.piazzaduonoamalfi.it;

Da Maria – tel. 089871880 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.amalfitrattoriadamaria.com;

Locanda del Marinaio (dal 19/02) – tel. 089871175 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.locandadelmarinaio.it;

Royal – tel. 089871982;

Tarì – tel. 089871832 – web: www.amalfiristorantetari.it;

Il Chiostro – tel. 089873380 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.ristoranteilchiostro.com;

Taverna Buonvicino (dal 13/02) – tel. 0898736385 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.tavernabuonvicino.it;

L’Abside (dal 18/02) – tel. 089873586 (chiusura settimanale: domenica)– web: www.ristorantelabside.it;

Il Cancelletto – (dal 10/02) – tel. 089/873234

Donna Stella (fino al 14/02) – tel. 3383588483 (chiusura settimanale: lunedì);

I Cartari – tel. 089872131 (chiusura settimanale: lunedì);

Cantina Miseria e Nobiltà – tel. 089873420;

Eolo (dal 21/02) – tel. 089871241 – web: www.eoloamalfi.it;

Pesce d’Oro (dal 25/02) – tel. 089871231 – web: www.alpescedoro.it;

La Preferita – (dal 16/02) – tel. 089871443 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.lapreferita.tk;

Ciccio Cielo Mare e Terra – tel. 089831265 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.ristorantedaciccio.com;

La Carcara – tel. 089830206 – web: www.lacarcara.it;

Hosteria Acquolina (dal 14/02) – tel. 089830010 (chiusura settimanale: lunedì);

Trattoria Rispoli – tel. 089830090.

BAR

GENNAIO 2020

Savoia (fino al 13/01) – tel. 089871445 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.savoiapasticceria.it;

BluSirena – tel. 089873287 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.facebook.com/Blu-Sirena-426037107537546/;

Masaniello Art Cafè – tel. 089871929 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.artcafeamalfi.it;

Gran Caffè (fino al 21/01) – tel. 089871047 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.bargrancaffeamalfi.it/;

Mar di Cobalto (dal 10/01) –

Beach Bar – tel. 089871882 (chiusura settimanale: lunedì);

Life –

Porto Salvo (fino al 09/01) – tel. 089872445 (chiusura settimanale: domenica);

Francese – tel. 089871049 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.bar-francese-amalfi.it/;

Pianeta del Gelato – tel. 089873233;

Lo Scugnizzo – (fino al 19/01) tel. 3470147240 (chiusura settimanale: venerdì);

Leone – tel. 089871127 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.pasticcerialeone.it;

Mediterranea – tel. 089873396 (chiusura settimanale: mercoledì);

Tobacco Road – tel. 089831241 – web: www.facebook.com/Tobacco-Road-Amalfi-Coast-654666487963411

Cocktail bar – tel. 089830045 – web: pogerola-cocktailbar.net/;

Gambardella – tel. 089830177;

FEBBRAIO 2020

Masaniello Art Cafè – tel. 089871929 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.artcafeamalfi.it;

Mar di Cobalto –

BluSirena – tel. 089873287 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.facebook.com/Blu-Sirena-426037107537546/;

Life – (fino al 23/02);

Beach Bar – tel. 089871882 (chiusura settimanale: lunedì);

Francese (fino al 18/02) – tel. 089871049 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.bar-francese-amalfi.it/;

Pansa – tel. 089871065 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.pasticceriapansa.it;

Royal (dal 07/02) – tel. 089871982;

Pianeta del Gelato – tel. 089873233;

Lo Scugnizzo – tel. 3470147240 (chiusura settimanale: venerdì);

Bar Della Valle (dal 10/02) – tel. 089871265;

Gas bar (chiusura settimanale: lunedì);

Tobacco Road – tel. 089831241 – web: www.facebook.com/Tobacco-Road-Amalfi-Coast-654666487963411;

Cocktail bar – tel. 089830045 – web: pogerola-cocktailbar.net/;

Gambardella – tel. 089830177.