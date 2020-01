Amalfi. Linea Verde ha fatto promozione per privati, nascondendo le frane. Polemiche social

Amalfi. Linea Verde ha fatto promozione per privati, nascondendo le frane. Polemiche sui social network, in particolare su Facebook, la Voce degli Amalfitani. Sono tanti i post e i commenti, come quello di Alfomo Lucibello

Linea verde perché non fa vedere le colate di fango i terrazzamenti che implodono le strade chiuse al traffico. Poi qlk bontempone plaude al servizio. Sveglia… pensiamo seriamente al dissesto idrogeologico. Investite nella salvaguardia del territorio. il giornalista Sigismondo Nastri così chiude i commenti :Bisognerebbe sapere chi sostiene il programma che, secondo me, ha come scopo la promozione turistica ed economica (attraverso le tipicità agroalimentari, ecc.) dei territori. Come è giusto che sia. In questo caso, mostrarne gli aspetti negativi sarebbe controproducente.