Amalfi intervento del 118 a mezzanotte di Capodanno. Tre interventi in mattinata

Intervento a mezzanotte del 118 ad Amalfi una donna a quanto vale ha avuto una dispnea gli uomini del 118 l’hanno subito trasportata all’ospedale a Castiglione di Ravello senza nessuna conseguenza. Salvo passarsi festeggiamenti nella ambulanza mentre sparavano i botti a Mare Diciamo che quest’anno è stato un Capodanno tranquillo per la Costiera, nessun ferito, né rissa, né alcun tipo di disordine, complimenti a tutti gli organizzatori e agli uomini dell’arma. Rimane il problema di un’unica ambulanza con conducente In effetti essendoci un solo autista reperibile quando viene a mancare per un intervento La Costiera rimane scoperta e è questo con le frane diventa davvero un problema gravissimo

In nottata una ragazza si è sentita male per l’alcol, poi in mattinata un intervento a Minori e uno a Maiori per un malore. È stato necessario chiamare ambulanza da Salerno, da Positano era troppo lontana a causa delle frane, ma solo il fatto che la volessero chiamare, a due ore di distanza, visto che devono scavalcare le frane, fa capire di che problemi parliamo.

Per l’ordine pubblico gran lavoro dei carabinieri I tutta la Divina