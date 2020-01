Amalfi, guasto idrico: via Augustariccio senz’acqua. Domani disagi anche a Cetara

Sospensione idrica ad horas per guasto in via Augustariccio ad Amalfi. Oggi 8 gennaio 2020 l’Ausino ha informato per le vie brevi che a causa di una perdita sulla condotta idrica, viene sospesa ad horas l’erogazione idrica per interventi urgenti di ripristino, nel tratto compreso tra ex Fondo Fusco e l’Hotel Saraceno.

La normale erogazione del servizio riprenderà a seguito della risoluzione del guasto.

A Cetara, invece, sarà attivata la nuova condotta idrica realizzata nel manufatto del fiume Cetus. Per eseguire l’intervento, l’Ausino sospenderà l’erogazione idrica per domani, giovedì 9 gennaio, dalle 8.30 alle 18.00. L’interruzione idrica interesserà le utenze dislocate lungo le seguenti strade e piazze: Piazza Martiri Ungheresi (fatta eccezione del plesso scolastico), Via Cursalone, Corso Garibaldi, Via Casa Avallone, Via Orsola Benincasa, Piazza San Francesco, Via Vieski, Via San Giacomo, Via Grotta, Via Salita Grotta, Via Largo Marina, Via Galea,