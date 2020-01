Amalfi. Guasto alla caldaia dell’Istituto “G.Sasso”, posticipato il rientro per gli alunni

A causa di un guasto alla caldaia, l’Istituto “G.Sasso” di Amalfi resterà chiuso ulteriormente per i due giorni successivi alle feste natalizie. Per evitare che gli studenti rientrassero con il freddo, la scuola resterà chiusa anche domani, martedì 7 gennaio, e dopodomani, mercoledì 8 gennaio, notizia arrivata con un’ordinanza direttamente dal Sindaco Daniele Milano, nella quale si legge che il plesso scolastico non riaprirà nella data prevista “a seguito di un sopralluogo della ditta incaricata al controllo dell’impianto di riscaldamento che aveva subito un guasto lo scorso 20 dicembre. La ditta, dopo aver evidenziato la gravità del guasto, ha ritenuto opportuno acquisire direttamente dalla casa produttri dell’impianto/ caldaia, i componenti necessari per ripristinare il funzionamento a regola d’arte”.

“Nei giorni trascorsi – si legge sempre nell’ordinanza-, la ditta non è riuscita a provvedere ai componenti necessari per il riparo, in concomitanza anche delle festività natalizie. Nonostante i solleciti la ditta ha riferito al Comune che il guasto sarà riparato non prima di mercoledì 8 gennaio”.