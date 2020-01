Amalfi. Forbes include l’Hotel Santa Caterina nelle classifica delle 100 eccellenze italiane

Ancora importanti riconoscimenti per la costiera amalfitana, in particolare per il settore del turismo. Questa volta parliamo di Forbes che ha redatto una classifica includente le 100 eccellenze italiane e tra queste figura anche l’Hotel Santa Caterina di Amalfi, che il sito così descrive: “Un’antica villa in stile liberty circondata dalla naturale bellezza della Costiera Amalfitana dal mare e dal cielo sempre azzurro, dalle lussureggianti bouganvillea, dagli orti ancora coltivati da chi apprezza i frutti della terra. Questo è l’Hotel Santa Caterina di Amalfi, un luogo in cui ospitalità e benessere sono di casa. L’albergo domina dall’alto una vasta proprietà, che domina tutto il golfo attraverso una serie di panoramiche terrazze naturali e una discesa a mare privata. L’hotel dispone di due ristoranti con vista; menzione particolare per Glicine, una stella Michelin, situato nell’edificio principale. La cura nella scelta degli ingredienti più genuini e la naturale predisposizione dell’executive chef Giuseppe Stanzione di elaborare con estro le classiche ricette della cucina amalfitana hanno reso i ristoranti dell’albergo un punto di riferimento della gastronomia internazionale”.