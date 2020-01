Amalfi. Domani alle 14 riapre la strada a Vettica, fine incubo per studenti di Positano e Praiano che stanno vivendo mille disagi sia se devono prendere la SITA, per la stradina di Conca dei Marini, per le scuole della Costiera amalfitana, sia che prendano le più scarne linee per Sorrento e la Penisola Sorrentina

A dare il via libera della riapertura del tratto stradale è stato l’Anas con apposita ordinanza.

L’importante arteria, dal km 27+300 al km 27+500, sarà riaperta a senso unico alternato mediante impianto semaforico a partire dalle ore 14:00 del 08/01/2020.

Lungo l’intero tratto oggetto del presente disposto è imposto altresì il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti gli autoveicoli.

Ricordiamo che la strada resterà però chiusa al transito in concomitanza di allerte meteo diramate o in occasione di precipitazioni piovose e/o fenomeni ventosi intensi.

Finisce così parte del lungo calvario legato alla viabilità che gli automobilisti della Costiera Amalfitana sono stati costretti ad affrontare dai giorni prima di Natale, in concomitanza con il forte maltempo che ha provocato danni e smottamenti in quasi tutti i paesi della Costiera amalfitana.

Riaperta anche la strada da Cetara per Vietri sul mare e Salerno, anche se solo il 9 ufficialmente, rimane chiusa solo la Statale a Maiori, ma dovrebbe essere riaperta finalmente il 15.