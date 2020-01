Amalfi. Comincia il gemellaggio tra il Marini-Gioia e la Hopkins School di New Haven

Ha ufficialmente preso il via il gemellaggio tra l’istituto Marini-Gioia di Amalfi e la Hopkins School di New Haven. Gli alunni del Liceo Linguistico e dell’Istituto Turistico, sotto l’attenta guida della prof.ssa Marisa Lavecchia, intrecceranno delle relazioni, per il momento, virtuali, in attesa di visitare oltreoceano i loro coetanei americani.

Il progetto è stato voluto dalla Dirigente Solange Sabina Sonia Hutter e dalla prof.ssa Teresa Picarazzi della Hopkins School, con lo scopo di rafforzare le competenze linguistiche dei ragazzi, e di far conoscere la più numerosa comunità di amalfitani in terra d’America. Gli studenti della Costiera avranno la possibilità di approfondire le proprie conoscenze linguistiche e culturali.

Il legame tra Amalfi e New Haven, inoltre, non è cosa nuova. Lo scorso ottobre, una delegazione di discendenti di famiglie originarie del paese capofila della Divina emigrate proprio nella cittadina americana, ha incontrato il sindaco Daniele Milan, con la volontà di raccontare la vita della moderna enclave amalfitana negli Stati Uniti.