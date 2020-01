Amalfi, cattivi odori: scoperti due pozzi neri a Pogerola

Amalfi. I cittadini continuavano a sentire un persistente cattivo odore nei pressi di via Mola della Salice, a Pogerola; il Comune si è attivato e ha scoperto due pozzi neri a tenuta. Dai sopralluoghi è emerso che i pozzi in questione si trovavano all’interno di una piazzola di giardino limitrofa alle palazzine e di pertinenza degli immobili: i pozzi assorbenti, molto verosimilmente, erano collegati a tutti gli scarichi delle vicine abitazioni popolari.

Quasi certamente, agli stessi non vengono praticati gli interventi di manutenzione necessari da diverso tempo. I tecnici hanno così confermato che la situazione era causata proprio dalla presenza di questi pozzi.

L’amministrazione ha ritenuto provvedere a rimediare mediante espurgo e quant’altro, ma, soprattutto, di provvedere alla loro definitiva bonifica previa procedura di allaccio alla sottostante condotta fognaria pubblica.

Ecco che si è resa indispensabile l’emissione di un provvedimento amministrativo a tutela della salute pubblica che obblighi l’intestatario alla eliminazione dei pozzi a tenuta per la raccolta dei liquami fognari e relativa bonifica dei luoghi interessati.

Le abitazioni sono di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno ed è proprio a questo ente che il Comune di Amalfi ha inviato la notifica, per richiedere di provvedere entro 60 giorni alla eliminazione dei due pozzi a tenuta per la raccolta dei liquami fognari, non autorizzati, a servizio delle palazzine, unitamente alla bonifica dei luoghi interessati.