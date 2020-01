Amalfi, ecco il calendario dei bar e ristoranti aperti d’inverno

Amalfi non chude d’inverno. Il piano di aperture invernali ancora una volta viene emanato dal Comune di Amalfi, in collaborazione con gli esercenti locali. Bar e ristoranti saranno aperti, per garantire l’accoglienza a cittadini e visitatori, e continuare ad attrarre così il turismo invernale.

La misura, mirata a favorire il percorso di destagionalizzazione del turismo, si lega all’agevolazione che porta ad un euro all’ora la sosta nei parcheggi cittadini, nelle aree di piazza Flavio Gioia e alla Berma Portuale, parimenti voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano.

Segue calendario delle aperture.

RISTORANTI

GENNAIO 2020

Amalfi Terminal – (chiusura settimanale: lunedì)

Zaccaria – tel. 089871807;

Sant’Andrea – tel. 089871023 – web: www.facebook.com/SantAndreaRistorante;

Piazza Duomo – tel. 089873564 – web: www.piazzaduonoamalfi.it;

Ristorante Da Maria – tel. 089871880 – web: www.amalfitrattoriadamaria.com

Locanda del Marinaio (fino al 12/01) – tel. 089871175 – web: www.locandadelmarinaio.it;

Galea (fino al 07/01)– tel. 089872351 – web: www.ristorantelagalea.it;

Tarì – tel. 089871832 – web: www.amalfiristorantetari.it;

Il Chiostro – tel. 089873380 (chiusura settimanale: martedì)– web: www.ristoranteilchiostro.com;

Baracca (fino al 11/01) – tel. 089871285 (chiusura settimanale: mercoledì);

San Giuseppe (fino al 11/01) – tel. 089872640 (chiusura settimanale: domenica) – web: www.facebook.com/Trattoria-Pizzeria-San-Giuseppe-267726153239879/;

Il Teatro – tel. 089872473 (chiusura settimanale: mercoledì);

Taverna del Conte Dipino – tel. 089871442 (chiusura settimanale: martedì);

Il Cancelletto – (fino al 08/01) – tel. 089/873234

I Cartari – tel. 089872131 (chiusura settimanale: lunedì);

Donna Stella (dal 11/01) – tel. 3383588483 (chiusura settimanale: lunedì);

Cantina Miseria e Nobiltà – tel. 089873420;

Eolo – tel. 089871241 – web: www.eoloamalfi.it;

Pesce d’Oro (fino al 10/01) – tel. 089871231 – web: www.alpescedoro.it;

La Preferita (fino al 15/01) – tel. 089871443 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.lapreferita.it;

La Carcara – tel. 089830206 – web: www.lacarcara.it;

La Capannina (fino al 19/01) – tel. 089871128 – web: www.ristorantelacapannina.com;

Hosteria Acquolina (fino al 08/01) – tel. 089830010 (chiusura settimanale: lunedì);

Trattoria Rispoli – tel. 089830090;

FEBBRAIO 2020

Amalfi Terminal – (chiusura settimanale: lunedì);

Zaccaria – tel. 089871807;

Shabu – (dal 08/02) – giornata di riposo: martedì);

Piazza Duomo – tel. 089873564 – web: www.piazzaduonoamalfi.it;

Da Maria – tel. 089871880 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.amalfitrattoriadamaria.com;

Locanda del Marinaio (dal 19/02) – tel. 089871175 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.locandadelmarinaio.it;

Royal – tel. 089871982;

Tarì – tel. 089871832 – web: www.amalfiristorantetari.it;

Il Chiostro – tel. 089873380 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.ristoranteilchiostro.com;

Taverna Buonvicino (dal 13/02) – tel. 0898736385 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.tavernabuonvicino.it;

L’Abside (dal 18/02) – tel. 089873586 (chiusura settimanale: domenica)– web: www.ristorantelabside.it;

Il Cancelletto – (dal 10/02) – tel. 089/873234

Donna Stella (fino al 14/02) – tel. 3383588483 (chiusura settimanale: lunedì);

I Cartari – tel. 089872131 (chiusura settimanale: lunedì);

Cantina Miseria e Nobiltà – tel. 089873420;

Eolo (dal 21/02) – tel. 089871241 – web: www.eoloamalfi.it;

Pesce d’Oro (dal 25/02) – tel. 089871231 – web: www.alpescedoro.it;

La Preferita – (dal 16/02) – tel. 089871443 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.lapreferita.tk;

Ciccio Cielo Mare e Terra – tel. 089831265 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.ristorantedaciccio.com;

La Carcara – tel. 089830206 – web: www.lacarcara.it;

Hosteria Acquolina (dal 14/02) – tel. 089830010 (chiusura settimanale: lunedì);

Trattoria Rispoli – tel. 089830090.

BAR

GENNAIO 2020

Savoia (fino al 13/01) – tel. 089871445 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.savoiapasticceria.it;

BluSirena – tel. 089873287 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.facebook.com/Blu-Sirena-426037107537546/;

Masaniello Art Cafè – tel. 089871929 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.artcafeamalfi.it;

Gran Caffè (fino al 21/01) – tel. 089871047 (chiusura settimanale: lunedì) – web: www.bargrancaffeamalfi.it/;

Mar di Cobalto (dal 10/01) –

Beach Bar – tel. 089871882 (chiusura settimanale: lunedì);

Life –

Porto Salvo (fino al 09/01) – tel. 089872445 (chiusura settimanale: domenica);

Francese – tel. 089871049 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.bar-francese-amalfi.it/;

Pianeta del Gelato – tel. 089873233;

Lo Scugnizzo – (fino al 19/01) tel. 3470147240 (chiusura settimanale: venerdì);

Leone – tel. 089871127 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.pasticcerialeone.it;

Mediterranea – tel. 089873396 (chiusura settimanale: mercoledì);

Tobacco Road – tel. 089831241 – web: www.facebook.com/Tobacco-Road-Amalfi-Coast-654666487963411

Cocktail bar – tel. 089830045 – web: pogerola-cocktailbar.net/;

Gambardella – tel. 089830177;

FEBBRAIO 2020

Masaniello Art Cafè – tel. 089871929 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.artcafeamalfi.it;

Mar di Cobalto –

BluSirena – tel. 089873287 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.facebook.com/Blu-Sirena-426037107537546/;

Life – (fino al 23/02);

Beach Bar – tel. 089871882 (chiusura settimanale: lunedì);

Francese (fino al 18/02) – tel. 089871049 (chiusura settimanale: giovedì) – web: www.bar-francese-amalfi.it/;

Pansa – tel. 089871065 (chiusura settimanale: martedì) – web: www.pasticceriapansa.it;

Royal (dal 07/02) – tel. 089871982;

Pianeta del Gelato – tel. 089873233;

Lo Scugnizzo – tel. 3470147240 (chiusura settimanale: venerdì);

Bar Della Valle (dal 10/02) – tel. 089871265;

Gas bar (chiusura settimanale: lunedì);

Tobacco Road – tel. 089831241 – web: www.facebook.com/Tobacco-Road-Amalfi-Coast-654666487963411;

Cocktail bar – tel. 089830045 – web: pogerola-cocktailbar.net/;

Gambardella – tel. 089830177;