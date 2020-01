Alluminio e rischi per i bambini nei panini. Lettera a Positanonews della Centroal

Egregi Signori,

leggiamo sul vostro sito l’articolo del 10 dicembre 2019 a firma Redazione MC, “Panini avvolti nell’alluminio sono pericolosi per i bambini, allarme del Ministero della Salute”

dedicato all’alluminio negli impieghi a contatto coi cibi.

L’articolo dà conto, correttamente, della recente pubblicazione del secondo parere del CNSA in merito all’esposizione della popolazione all’alluminio ma, sulla scia della trasmissione televisiva di “Striscia la notizia”, che da tempo ha montato una campagna contro questo materiale, rischia ugualmente di suscitare allarmismo ingiustificato

Infatti, il parere CNSA è datato gennaio 2019 ma è stato pubblicato nei primi giorni di dicembre in contemporanea con i risultati della ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità dal titolo “Studio dell’esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contatto alimentare” dove, fra l’altro, si osserva: “Dal confronto fra i dati scorporati per le categorie monouso e pentolame si è osservato che l’esposizione ad alluminio da articoli monouso contribuisce in modo modesto all’incremento di alluminio assumibile ceduto in alimenti”.

Di questo studio, però, il vostro articolo non dà notizia.

E non dà notizia neppure della recente pubblicazione sul sito del Ministero della Salute del video-tutorial “Campagna informativa sul corretto uso dell’alluminio” che esordisce dicendo “L’alluminio è molto utile in cucina…” e continua ricordando le norme di corretto uso del metallo per la cottura o la conservazione dei cibi riportate nel Decreto Ministro della Salute 76/2007, pienamente applicato dai produttori nazionali in particolare per le indicazioni ai consumatori per un uso corretto riportate in etichetta.

Il notiziario satirico citato, che da tempo porta avanti una campagna allarmistica contro l’alluminio, ha evitato di fornire, in questa e nella precedente trasmissione richiamata, cifre o confronti fra le quantità di alluminio rilevate negli alimenti dopo il contatto con il metallo e i quantitativi di ingestione tollerati dall’organismo e sanciti dall’EFSA in 1 mg/kg di peso corporeo alla settimana.

In una precedente trasmissione Striscialanotizia parlava di incrementi percentualmente rilevanti, ma espressi in nanogrammi (milionesimi di milligrammo), nell’ultima trasmissione, andata in onda il 9 dicembre scorso, addirittura non vengono citati dati ma si parla genericamente di emissioni rilevanti.

Possiamo fornire all’autore dell’articolo i dati di contenuto di alluminio di alcuni cibi che entrano comunemente nella dieta dei consumatori italiani, anche bambini, per cui ci si potrebbe meravigliare che non si siano ancora scatenate campagne di stampa contro il the killer o le ciliegie assassine o l’origano che ci avvelena sulla pizza. Due sole tazze di the, ad esempio, possono portare a superare la quantità giornaliera ammessa nell’ingestione di alluminio.

Di tutta questa confusione mediatica ha fatto pulizia il Decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 76, “Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti” che stabilisce le caratteristiche di composizione del metallo, ammesse per il contatto alimentare, e al quale i produttori italiani si attengono scrupolosamente anche per le avvertenze ai consumatori per un uso corretto, riportate per legge sulle confezioni dei prodotti.

Le dichiarazioni del Viceministro Sileri riportate in trasmissione sono state estrapolate e distorte senza essere messe in relazione con la campagna informativa che lo stesso Ministero ha lanciato nei giorni scorsi pubblicando sul sito del Ministero della Salute il video-tutorial “Campagna informativa sul corretto uso dell’alluminio” che esordisce dicendo “L’alluminio è molto utile in cucina…” e continua ricordando le norme di corretto uso del metallo per la cottura o la conservazione dei cibi, come riportate nel Decreto Ministro della Salute 76/2007.

Inoltre, proprio per la estrema diffusione dei prodotti di alluminio destinato al contatto coi cibi, in tutte le loro forme, l’Istituto Superiore di Sanità ha avviato nel 2013 studi ulteriori, dopo quelli che avevano portato all’emanazione del DM 76/2007, conclusisi con la pubblicazione, ai primi di dicembre 2019 nella collana ISTISAN, dello “Studio dell’esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contatto alimentare” che indaga le possibili migrazioni di alluminio nei cibi (la migrazione di ioni dal contenitore al contenuto è fenomeno comune a tutti i materiali) e che porta una mole di dati sperimentali, unica in Europa, a rassicurazione del consumatore negli usi correnti, in cucina e negli imballaggi, secondo le dichiarate prescrizioni d’uso.

Altro che “studi più approfonditi dell’ISS originati dalla trasmissione Striscialanotizia” come messo in bocca da Max Laudadio al Viceministro!

Quanto all’asserita, dall’articolo, tossicità dell’alluminio il metallo, entro i limiti di ingestione prescritti dall’EFSA (1) è bloccato dalla barriera oro-gastro-intestinale ed espulso attraverso la funzione renale. Non rappresenta quindi un problema per l’individuo sano.

Vi invitiamo pertanto, nel caso in cui doveste diffondere altre notizie relative all’alluminio, a contattarci per raccogliere informazioni e aggiornamenti anche dal mondo dell’industria che si è dimostrato, lungo alcuni decenni di collaborazione con le istituzioni, particolarmente attento alla sicurezza dei consumatori.

Cordiali saluti.

(1) Nel 1988, lo JECFA (comitato congiunto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari) ha stabilito un PTWI di 7 mg/kg peso corporeo/settimana per l’ingestione totale di alluminio, comprensiva degli impieghi come additivo alimentare sotto forma di Sali. Questo PTWI fu successivamente ridotto a 1 mg/kg peso corporeo/settimana nel 2006 (JECFA, 1989 & 2006). Alla luce di nuovi studi il JECFA ha riesaminato l’alluminio e, nel 2011, ha introdotto un nuovo PTWI di 2 mg/kg peso corporeo/settimana basato su un NOAEL (dose senza effetto avverso osservabile) di 30 mg/kg peso corporeo/settimana e su un fattore di incertezza di 100 (JECFA, 2011).

Centroal – Centro italiano alluminio