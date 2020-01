Allerta meteo per vento e forti gelate in Campania: si teme per i contatori idrici a rischio

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo per il vento e le forti gelate. Dalle 12 di domani, domenica 5 gennaio, alle 18 di lunedì sera, si prevedono su tutto il territorio “Venti forti settentrionali con locali rinforzi. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Gelate a quote basse”. Seppur un codice Verde, quindi non sono previsti scenari di dissesto idrogeologico da piogge e precipitazioni, torna l’apprensione per i contatori idrici, che rischiano di guastarsi così come è successo negli inverni passati.

Alla presenza di basse temperature è consigliabile proteggere con materiale isolante i contatori ubicati al di fuori dei fabbricati e, se le temperature si abbassano al di sotto dello zero, è opportuno lasciar scorrere durante la notte un filo d’acqua da un rubinetto interno all’abitazione. Questo accorgimento esclude il permanere dell’acqua senza flusso all’interno delle tubature, che potrebbe congelare e quindi danneggiare l’impianto stesso. Per le abitazioni o i locali non utilizzati nel periodo invernale (soprattutto nei comuni pedemontani) è invece preferibile provvedere alla chiusura della valvola di intercettazione del flusso dell’acqua (chiave d’arresto) posta in prossimità del contatore, svuotare l’impianto idraulico privato dall’acqua presente attraverso i rubinetti e proteggere il contatore con materiali isolanti.