ALLAN VINCERE UN OBBLIGO – “Ora dobbiamo pensare a vincere e non guardare la classifica”

(ANSA) – NAPOLI, 09 GEN – “Ora dobbiamo pensare a vincere e non guardare la classifica, pensiamo alla Lazio, facciamo tre punti per accorciare le distanze più avanti guarderemo la classifica”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Allan in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Per Allan la squadra è in crescita nonostante il 3-1 contro l’Inter: “La partita contro l’Inter – spiega – è stata diversa da quelle con Parma e Sassuolo, la prestazione è stata buona e abbiamo creato tanto. Siamo in un periodo particolare, dobbiamo cercare di rimediare quando ci saranno altre occasioni. Certo, la Lazio è una squadra in fiducia ma andremo lì a cercare di fare la nostra partita. Dobbiamo essere concentrati e soffrire insieme. Stiamo lavorando con tanta voglia per uscire da questo momento difficile. La squadra non vale la classifica attuale.

Siamo una squadra forte, lo trasmetteremo piano piano in campo e ritroveremo una striscia di vittorie”. (ANSA).