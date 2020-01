Alcol ai ragazzi, le polemiche a Napoli. Il buon esempio del bar San Vincenzo a Sorrento che a Capodanno ha rinunciato al brunch. Mentre imperversano le polemiche per i “baretti” a Napoli, in Penisola Sorrentina c’è il buon esempio del Bar San Vincenzo. Per evitare problemi anche di ordine pubblico, visto che i “brunch” hanno un successo strepitoso , ed è sicuramente il locale più gettonato degli ultimi tempi, per professionalità, simpatia e originalità dei gestori, hanno rinunciato al brunch di Capodanno e fra poco si prenderanno le meritate ferie.