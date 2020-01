Al Comune di Vico Equense previste cinque nuove assunzioni oltre alle otto già in programma

Vico Equense. Al Comune si aprono le porte a cinque nuove assunzioni che vanno ad aggiungersi alle otto già previste, assunzioni che dovrebbero divenire realtà entro la prossima primavera quando saranno ufficializzati i risultati del concorsone che al momento vede 260 persone a contendersi il posto. A seguito dei numerosi pensionamenti che hanno lasciato o lasceranno a breve i posti vacanti, il Comune di Vico Equense necessita dell’assunzione a tempo determinato di tre geometri, un architetto ed un ingegnere. Per i geometri (categoria C1) è previsto un rapporto di lavoro part-time al 50% mentre per le figure di architetto ed ingegnere (categoria D1) il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e si attingerà alle graduatorie del concorso pubblico indetto dalla Ripam attraverso la Regione Campania. Si abbreviano anche i tempi per la stabilizzazione di un istruttore di vigilanza (categoria C1) con un rapporto di lavoro part-rime al 50%. Inoltre sono state anche ratificate le proroghe di alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato, che riguardano tre geometri (con un contratto fino al mese di giugno 2021), di un ingegnere, un architetto ed il portavoce del sindaco (con un contratto fino alla scadenza del mandato del primo cittadino) e di un istruttore (con scadenza novembre 2020). Si attendono, infine, i risultati del concorsone che permetterà l’assunzione a tempo indeterminato di otto collaboratori amministrativi, dei quali due faranno parte della categoria dei diversamente abili, come già precisato nell’avviso pubblico. I test per il concorso inizieranno alle ore 9.30 di domani, sabato 4 gennaio, presso l’istituto costiero di Via Sconduci. La prova sarà di tipo pratico/teorica e consisterà nella stesura di un elaborato teorico sulle materia scelte dall’amministrazione. La seconda fase sarà, poi, quella dei colloqui.