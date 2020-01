Agropoli. Secondo il Senatore Francesco Castiello l’autovelox sulla Cilentana sarebbe illegittimo

Agropoli. Secondo il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello l’autovelox collocato sulla Cilentana tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud non sarebbe legittimo. Castiello, in una intervista rilasciata a GWtelevision ha sottolineato anche che, dopo un’interrogazione parlamentare, ha scritto al Prefetto per ottenere la revoca della concessione che anni fa fu rilasciata al comune cilentano. Una concessione che attualmente non è stata rilasciata dall’Anas che, anzi, sarebbe ancora in attesa dei documenti necessari per il rilascio della concessione stessa. A questo va aggiunto che l’autovelox è stato installato senza rispettare le prescrizioni di legge. E infatti la società che gestisce la Cilentana, con una nota ha diffidato a mantenere attivo l’autovelox fino a quando non arrivi la necessaria autorizzazione.

Il Comune di Agropoli ha chiamato in causa l’Anas per ottenere il via libero all’utilizzo dell’apparecchiatura e l’Anas, di contro, con una missiva del 16 gennaio 2020 ha precisato che la documentazione inviata dal Comune non è sufficiente per il rilascio della concessione ed ha invitato l’Ente ad integrare la richiesta con nuovi documenti in mancanza dei quali la domanda sarà rigettata. Nel frattempo il Comune dovrà sospendere l’attività dell’autovelox.

Il Senatore Francesco Castiello ritiene, quindi, che l’autovelox di Agropoli non sia a norma di legge per due motivi: innanzitutto poiché il quel tratto di strada manca il fondamento di legge dell’elevato tasso di incidentalità e poi perché manca il parere obbligatorio dell’Anas. Per questi motivi si è richiesto l’intervento del Ministro dell’Interno affinché possa dare direttiva al Prefetto di revocare il provvedimento di autorizzazione concesso precedentemente.