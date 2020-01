Agropoli. I palombari della Marina Militare intervengono per salvare una donna in procinto di annegare

I PALOMBARI DELLA MARINA MILITARE INTERVENGONO AD AGROPOLI PER SALVARE UNA DONNA IN PROCINTO DI ANNEGARE

Nella tarda mattinata di ieri, 28 gennaio 2020, i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare, distaccati presso il Nucleo Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi di Napoli, impegnati in attività di ispezioni subacquee nella zona di Agropoli, sono intervenuti su richiesta del locale Ufficio Circondariale Marittimo per prestare soccorso a una donna, ritrovata supina in acqua e apparentemente priva di vita, nella zona sottostante il costone roccioso che sovrasta il porto di Agropoli. Dopo averla recuperata in prossimità della riva, accortisi che era ancora in vita nonostante il grave stato di ipotermia, gli stessi Palombari si sono immediatamente prodigati nelle prime manovre di rianimazione per poi allertare il personale del 118, al quale la signora è stata successivamente affidata. Trasportata nel vicino ospedale, la signora, dell’apparente età di circa 60/70 anni, è ricoverata in prognosi riservata.