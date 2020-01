Aggressione alla Cartiera a discapito di tre ragazzi

Domenica sera tre ragazzi appena adolescenti, mentre passeggiava per il noto Centro Commerciale pompeano, sono stati aggrediti da una baby gang. Tutto é stato scaturito da uno sguardo di troppo, apparentemente innocuo che peró ha fatto scattare l’aggressione. Inizialmente le mani sul collo chiedendo alla giovane vittima cosa avesse da guardare, successivamente alla risposta di negazione del ragazzo (perché non lo stava osservando), é iniziata la colluttazione. La prima vittima ha perso gli occhiali, subito dopo é intervenuto suo cugino per aiutarlo, ricevendo un pugno sul naso con successiva fuoriuscita di sangue. Fortunatamente dei passanti hanno notato questi in serie difficoltà, decidendo di aiutarli e mettere in fuga la banda criminale. “Io mi chiedo è possibile che dei ragazzini senza genitori non siano liberi di passeggiare in un centro commerciale in sicurezza?? Genitori mettere in guardia i vostri figli… La violenza è ovunque.. Questa volta è andata bene la prossima non lo so”, commenta la madre della vittima.