Agerola. Turismo sempre più in crescita: nel 2019 incremento del 10%

“Anche il 2019 ha registrato un trend positivo in fatto di presenze turistiche. Il brand Agerola continua a crescere non solo come opportunità economica di occupazione lavorativa, ma anche come occasione per mantenere gli standard dei servizi adeguati alle potenzialità ed alla sua vocazione turistica.” Sono le parole che è possibile leggere in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Agerola”, che continua: “Offrire un’accoglienza in sintonia con le esigenze del comparto turistico, in continua evoluzione, è la sfida da vincere per conservare il ruolo da protagonista sullo scenario nazionale ed internazionale guadagnato negli ultimi anni”. Il Comune di Agerola, infatti, negli ultimi periodi, continua a vedere una grande crescita turistica, dovuta soprattutto alle iniziative realizzate ed alle varie comparse in diversi programmi televisivi.

Sono, inoltre, riportati i dati relativi al 2019, che vedono 147.000 presenze turistiche, 50.000 arrivi, 3 giorni di permanenza media ad Agerola e +10% di presenze turistiche rispetto al 2018.

Infine, per sostenere la creazione di nuove attività imprenditoriali giovanili venerdì 31 gennaio, alle ore 16.00, si terrà l’appuntamento con con il Workshop “Resto al Sud”, il seminario informativo sulla nuova misura “Resto al Sud” rivolta ai giovani tra i 18 e i 45 anni. Per gli incontri One to One con gli esperti Invitalia è necessaria la prenotazione. Le adesioni devono pervenire entro e non oltre lunedì 27 gennaio.