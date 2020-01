Agerola. Turismo in crescita e vantaggi per i giovani imprenditori: “Resto al Sud”

Anche il 2019 ha registrato un trend positivo in fatto di presenze turistiche. Il brand Agerola continua a crescere anche in campo di opportunità economiche e di occupazione lavorativa, oltre che in materia turistica.

Nascono nuove possibilità per i giovani imprenditori della Divina. il Centro Polifunzionale “Mons. Andrea Gallo” ospiterà l’evento “Resto al Sud”, che si pone l’obiettivo di sostenere l’imprenditoria giovanile nascente.

L’incontro è previsto per domani, venerdì 31 gennaio alle ore 16:00 ed il bando è accessibile ai giovani tra 18 e 45 anni.