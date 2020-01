Agerola. Trovata morta maestra di 46 anni in casa: il saluto di Don Giuseppe Milo

Costiera Amalfitana, Agerola. Trovata morta maestra di 46 anni in casa. Ecco il saluto del parroco Don Giuseppe Milo per una splendida donna, prima che insegnante.

Cara maestra Antonietta,

così come hai vissuto la tua vita in silenzio e senza mai arrecare fastidio a nessuno, così te ne sei andata incontro al Signore della vita ma in modo troppo veloce e lasciandoci nello sconforto… scusaci se non siamo riusciti a starti vicino… la tua famiglia ormai era la scuola con i tuoi bambini… ora i tuoi alunni saranno gli angeli del paradiso che sono lontani da adulti che vivono di pregiudizi… sei libera finalmente… riposa in pace.

Una notizia davvero triste e dolorosa. La redazione di Positanonews abbraccia calorosamente la famiglia e porge le più sentite condoglianze.