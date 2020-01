Agerola. Trovata morta maestra di 44 anni in casa: il saluto di Don Giuseppe Milo

Costiera Amalfitana, Agerola. Lutto ad Agerola per la morte della maestra Antonietta Iovieno. È stata trovata priva di vita nella propria casa nel pomeriggio di ieri. Non rispondeva al telefono dal mattino. Fatto anomalo che ha indotto una sua parente a verificare se fosse in casa. Il campanello suonava a vuoto tanto che è stato necessario l’intervento del vicino di casa il quale, saltato sul balconcino, ha scorto la donna riversa in camera sul letto. Gli operatori del 118, intervenuti immediatamente, hanno potuto soltanto accertare il decesso della donna avvenuto, con tutta probabilità, per un arresto cardiocircolatorio.

La maestra Anonietta insegnava alla scuola dell’infanzia di Bomerano: aveva iniziato alla scuola paritaria delle suore di Bomerano. Conviveva con alcune difficoltà di natura fisica, oggetto di banali pregiudizi, che però non le impedivano di svolgere il meglio il suo lavoro. Ha educato l’ultima generazione di bambini agerolesi. Nubile, non aveva figli e viveva sola: la sua famiglia era la scuola, come diceva sempre.

Trovata morta maestra di 46 anni in casa. Ecco il saluto del parroco Don Giuseppe Milo per una splendida donna, prima che insegnante.

Cara maestra Antonietta,

così come hai vissuto la tua vita in silenzio e senza mai arrecare fastidio a nessuno, così te ne sei andata incontro al Signore della vita ma in modo troppo veloce e lasciandoci nello sconforto… scusaci se non siamo riusciti a starti vicino… la tua famiglia ormai era la scuola con i tuoi bambini… ora i tuoi alunni saranno gli angeli del paradiso che sono lontani da adulti che vivono di pregiudizi… sei libera finalmente… riposa in pace.

Una notizia davvero triste e dolorosa. La redazione di Positanonews abbraccia calorosamente la famiglia e porge le più sentite condoglianze.