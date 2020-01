Agerola. Risarcimento per i danni causati dai fenomeni meteorologici del 21 dicembre

In seguito alla richiesta dello Stato di Calamità Naturale che anche il Comune di Agerola ha inoltrato al Governo in seguito agli eventi metereologici dello scorso 21 dicembre, i proprietari dei terrazzamenti che hanno subìto danni in quella occasione, possono segnalarli compilando il modulo riportato nell’immagine in basso.

L’eventuale risarcimento sarà subordinato al riconoscimento dello Stato di Calamità Naturale da parte del Governo ed allo stanziamento dei fondi necessari.

I moduli dovranno essere consegnati, in orario di ufficio, all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana presso la sede ubicata in Piazza Generale Avitabile.