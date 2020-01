Agerola. Proseguono i lavori dopo la frana: aggiornamenti su Via Ponte

Agerola. Numerosi dissesti causati dalle abbondanti precipitazioni piovose di fine dicembre 2019 e due intensi eventi di calamità naturale.

Intanto proseguono i lavori per il ripristino della normale viabilità su Via Ponte. I privati stanno completando il rifacimento delle macere a monte nel mentre la Città Metropolitana ha avviato l’iter per il consolidamento del versante a valle.

L’obiettivo è quello di riattivare la circolazione veicolare nel più breve tempo possibile dopo il cedimento nei pressi dell’impianto di depurazione in direzione San Lazzaro, laddove è stata prontamente predisposta la chiusura della strada al traffico veicolare immediatamente dopo la frana.