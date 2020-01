Agerola. Fuochi d’artificio illegali, denunciato 25enne

Un ragazzo di 25 anni, di Agerola, è stato denunciato perché trovato in possesso di fuochi d’artificio illegali. Il ragazzo, alla guida della sua automobile, è stato fermato da un posto di controllo durante la notte, in compagnia di due amici visibilmente “alticci”, dai Militari dell’Aliquota Radiomobile, i quali hanno trovato nel portaoggetti un artifizio pirotecnico illegale, prontamente sequestrato.

Proprio ieri, infatti, il Capitano Umberto D’Angelantonio ha messo in campo 15 autovetture e 30 uomini per pattugliare le principali strade della costiera: sono state 130 le persone identificate, 90 i mezzi controllati, 10 le perquisizioni seguite, a seguito delle quali 4 persone sono state segnalate all’autorità prefettizia per detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti, per un complessivo di circa 10 grammi di marijuana sequestrati.

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, in questi giorni di gennaio, stanno effettuando molti servizi, posti di controllo, perquisizioni, per contrastare illegalità e violazioni del codice della strada.