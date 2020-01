Agerola. Denunciato 25enne per possesso artificio illegale

Deteneva un artifizio illegale: denunciato 25 enne di Agerola

Posti di controllo, perquisizioni e presenza sul territorio: i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, anche in questi giorni di gennaio, effettuano mirati servizi volti a contrastare le illegalità e le violazioni del codice della strada. Nella giornata di ieri il Capitano Umberto D’Angelantonio ha messo in campo 15 autovetture e 30 uomini per pattugliare le principali strade della costiera: sono state 130 le persone identificate, 90 i mezzi controllati, 10 le perquisizioni seguite, a seguito delle quali 4 persone sono state segnalate all’autorità prefettizia per detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti, per un complessivo di circa 10 grammi di marijuana sequestrati. Inoltre, nel corso di un posto di controllo durante la notte, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito un giovane di Agerola, che, alla guida della sua autovettura in compagnia di due amici visibilmente “alticci”, è stato trovato in possesso di un artifizio pirotecnico illegale, occultato nel portaoggetti. A nulla sono valse le giustificazioni, quanto sequestrato andrà ora al vaglio dell’autorità giudiziaria di Salerno.