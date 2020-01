Agerola, carabinieri scoprono discarica abusiva a Bomerano

I Carabinieri di Agerola hanno effettuato un’operazione nella frazione di Bomerano. Gli uomini del comandante Luigi Mascolo hanno scovato una discarica abusiva in via sant’Antonio Abate: nella fattispecie sono stati trovati materiali di risulta, non pericolosi, in quello che risulta essere un vero e proprio sito di stoccaggio. I militari hanno posto i sigilli al locale.

Ricordiamo che lo smaltimento dei calcinacci e in generale materiali di risulta è connesso ad una serie di normative previste dalla legge proprio con lo scopo di evitare l’inquinamento ambientale. La legge sullo smaltimento dei calcinacci è molto dura e va rispettata nei dettagli. Infatti, lo smaltimento dei rifiuti speciali ed in particolare, i calcinacci che sono connessi alle lavorazioni edili deve sempre essere garantito nel rispetto della norma. I cittadini devono essere tutelati, da un punto di vista ambientale, soprattutto per garantire qualunque prevenzione del rischio per la salute e per la pubblica incolumità.

Continuano i controlli sul territorio, quindi, per quanto riguarda lo sversamento illecito di rifiuti. Ben più grave fu la scoperta dello scorso anno, a marzo, sulla statale che collega Pimonte e Agerola, dove vennero trovati materiali di ogni tipo, tra questi anche lamiere di eternit. Le forze dell’ordine si attivarono per bonificare l’area.