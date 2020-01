Agerola. Cane impiccato. Il sindaco “Stiamo facendo il possibile per accertare la verità, chi sa ci aiuti”

Agerola, Costiera amalfitana. Con un post sulla pagina ufficiale del Comune, l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Mascolo interviene sulla vicenda sollevata da un cittadino su Facebook e ripresa da Positanonews, dal quale tutti i giornali hanno preso la foto ritoccata per non urtare la sensibilità. “Riguardo al terribile episodio di violenza perpetrata nei confronti di una bestiola indifesa le forze dell’ordine stanno producendo il massimo sforzo per trovare al più presto i responsabili di questo atto ignobile.

Ma la sparizione della carcassa, avvenuta prima che sul luogo del misfatto giungesse, per effettuare il relativo sopralluogo, la pattuglia della Polizia Locale agli ordini del Comandante Gregorio Casanova, ha complicato ulteriormente il quadro delle indagini.

Stiamo facendo il possibile per giungere all’accertamento della verità. Chi sa, però, ci aiuti in questa difficile ricerca.”