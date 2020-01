Agerola, cane impiccato: scatta la taglia sui responsabili

Ha scioccato davvero un po’ tutti il ritrovamento del cane impiccato ad Agerola. E’ notizia recente che l’AIDA ha deciso di offrire un contributo economico a chi riuscisse a dare informazioni preziose per trovare i responsabili del gesto.

“In relazione al cane trovato impiccato nei giorni scorsi nei boschi di Agerola l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di dare un contributo di 2.000 euro a chiunque con le sue informazioni concorrerà alla cattura del responsabile o dei responsabili di tale atto criminale -si legge- La ricompensa (taglia) sarà pagata a chiunque sia in grado di fornire informazioni verificabili che portino alla individuazione, denuncia e successiva condanna degli autori di questo fatto criminoso.

Le segnalazioni dovranno pervenire solo per iscritto all’indirizzo di posta elettronica italiambienteaidaa@libero.it e dovranno essere corredate di nome e numero di telefono del segnalante e le stesse saranno immediatamente trasmesse alle forze dell’ordine che stanno indagando su questo orrore”.

Queste le parole del sindaco Mascolo: “Riguardo al terribile episodio di violenza perpetrata nei confronti di una bestiola indifesa le forze dell’ordine stanno producendo il massimo sforzo per trovare al più presto i responsabili di questo atto ignobile. Ma la sparizione della carcassa, avvenuta prima che sul luogo del misfatto giungesse, per effettuare il relativo sopralluogo, la pattuglia della Polizia Locale agli ordini del Comandante Gregorio Casanova, ha complicato ulteriormente il quadro delle indagini. Stiamo facendo il possibile per giungere all’accertamento della verità. Chi sa, però, ci aiuti in questa difficile ricerca”.