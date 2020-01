Addio a Salvatore Carbone ex giocatore del Sorrento e del Napoli . Il ricordo di Gaetano Mastellone

Mio caro Salvatore

mi hanno appena informato che il buon DIO ha deciso di portarti in cielo 🙏🏻 Aveva bisogno di un forte terzino ⚽️ Grande Amico mio, ti abbraccio e pregherò per Te. Mi ricordo sempre delle tue e nostre partite nel grande Sorrento Calcio di Andrea Torino e di mister Gennaro Rambone. Tu venivi dal Napoli Primavera 💙 e ci davi classe e tanta esperienza. Eri una colonna, forte forte. RIP caro Salvatore – Sono triste assai! Tvb. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻