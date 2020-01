Addio Helix, la tartaruga che andava più veloce della disabilità

Helix era una tartaruga davvero speciale, nata con un grave handicap che non le permetteva di utilizzare le zampe posteriori per sposarsi. Camminare, anche solo per raggiungere la sua foglia di lattuga, era davvero una gran fatica. Per questa ragione, al suo padrone avevano consigliato di farla sopprimere per sollevarla da ogni sofferenza. Ma lui non si arrese, trovando l’idea geniale: basta guardare nel video come Helix riusciva ad andare ovunque, grazie alle sue nuove due ruote. Purtroppo dopo soli 6 mesi di continue lotte, il piccolo animaletto non c’è l’ha fatta.