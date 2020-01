Addio all’attore di “Highlander” Stan Kirsch: si è suicidato impiccandosi in casa sua

Non recitava da dieci anni, ma era famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Richie Ryan nella serie TV “Highlander”, nata come spin off del film con Christopher Lambert del 1986. Si è suicidato impiccandosi nella sua casa di Los Angeles. Il cadavere è stato ritrovato dalla moglie Kristyn Green, la quale ha chiamato i paramedici, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’attore. Intanto, sono comparse diverse dichiarazioni, sia sulla pagina Facebook ufficiale dell’uomo, che su quelle della moglie e degli amici e colleghi.

«L’11 gennaio abbiamo perso tragicamente il nostro amato Stan Kirsch – si legge, appunto, in una nota sulla pagina Facebook ufficiale dell’attore – e ne siamo tutti devastati».

«Non riesco a rispondere ai messaggi, alle telefonate e alle email che ho ricevuto – ha scritto, invece, Kristyn Green sempre su Facebook – ma li ho letti e ascoltati tutti e sono grata a ciascuno di voi per l’amore di cui mi avete circondata».

O ancora, sulla pagina della serie TV , gli attori hanno dichiarato «Senza Stan Kirsch la serie Highlander non sarebbe stata la stessa. Ha portato senso dell’umorismo, gentilezza ed entusiasmo giovanile al personaggio di Richie Ryan per sei stagioni. Ogni volta che abbiamo avuto la possibilità di parlare con Stan, lui era sempre gentile, premuroso e sincero e la sua calda presenza ora ci mancherà»