Achille Lauro dimenticato. Latomba storica abbandonata a Piano di Sorrento. Le foto pubblicate da Federico Iaccarino sul social network Facebook hanno fatto il giro della rete.

Riportato lo sfogo postato da Francesco Gargiulo sui social relativamente alla situazione del cimitero cittadino dove molte nicchie sono ancora prive di nomi e data, in attesa della gara di appalto che aggiudicherà ad una ditta il compito. E nel frattempo i familiari dei defunti non possono fare nulla. Ecco il post che circola sul web.

«Grazie all’amministrazione comunale anche a Sorrento c’è il monumento ai sorrentini ignoti. Visto che il Sindaco si degna (a volte) di chiarire, a mezzo stampa, i problemi che riguardano i sorrentini, vorremmo sapere la scusante per la quale cittadini sorrentini che hanno con il loro lavoro contribuito alla crescita di questo paese devono subire la vergogna di essere sepolti nel Cimitero in forma ignota. Questa mattina sono andato al Cimitero, mancavo da moltissimo tempo per motivi di salute, è con tanto rammarico e infinita tristezza ho riconosciuto la nicchia di famiglia solo perché le mie sorelle avevano attaccato con lo scotch una fotografia di mia madre, senza nome e senza data alcuna. Questa situazione riguarda tutte le e perdura da due anni. Questa si definisce l’Amministrazione del fare, ma fare cosa, cosa avete fatto se non siete nemmeno capaci di rendere il giusto omaggio ai sorrentini defunti. Come disse il grande poeta Ugo Foscolo, nei Sepolcri: “Una società che non conserva il culto dei morti fra i suoi valori spirituali più preziosi, non merita di sopravvivere”. Io spero ardentemente che questa Amministrazione non sopravviva (politicamente) alle prossime elezioni. Aspetto con ansia una bella pezza a colore.

P-S. Il Pos per pagare il canone della lampada votiva non funziona per mancanza di linea da moltissimo tempo.»

