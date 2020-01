Acerra, spari in un bar: ferito un uomo e clienti in fuga

Acerra – Ieri sera, verso le 19, un uomo entra in un bar e spara contro una persona di 32 anni che é rimasta ferita ad un gluteo, ma non è in pericolo di vita. Clienti terrorizzati e in fuga durante la sparatoria, sono usciti per strada nascondendosi tra le auto. Sul posto sono giunte immediatamente le forze dell’ordine, ma il killer era fuggito. Nessuna ipotesi è al momento esclusa: il bersaglio è stato un trentaduenne di nazionalità albanese ma con passaporto inglese, incensurato e senza precedenti penali. Potrebbe essere una “vendetta privata” o anche un agguato razzista. Le indagini sono in corso per scoprire il motivo dell’assurdo gesto.