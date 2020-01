Accumoli. Scossa di terremoto di magnitudo 3.3: Paura, ma non ci sono danni né feriti

Scossa di terremoto in provincia di Rieti. Secondo le stime preliminari diramate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il fenomeno ha avuto una magnitudo di 3.3 gradi della scala Richter, con epicentro nel territorio del Comune di Accumoli, paese raso al suolo dal terribile sisma del 24 agosto 2016. La scossa, avvenuta alle 17.37, e’ stata distintamente avvertita in tutta la provincia, e nelle zone del cratere laziale del terremoto di quasi 4 anni fa. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

“Anche se la scossa non è intensa, non ci sono danni né feriti, più che paura, ci porta a rivivere il tragico passato, tutto il vissuto”. Lo dice Stefano Petrucci, vicesindaco di Accumoli.

“Sono tremori che fanno riaffiorare il passato, i ricordi – aggiunge Petrucci, sindaco all’epoca del terremoto – stiamo tutti ancora nelle case provvisorie. Non ci sono stati danni o feriti certo ma queste scosse suscitano sempre pensieri, ricordi tragici. E’ una questione emotiva, mentale. Ormai i nostri paesi non ci sono più. Qui stiamo ancora portando via le macerie, ma prima che si possa vedere una vera e propria ricostruzione devono passare ancora due o tre anni, stiamo ancora indietro, devono prima partire i sotto servizi. Ci stiamo muovendo con le normative ordinarie e i paesi vanno ricostruiti di sana pianta. Si muove tutto molto lentamente”.

La Repubblica