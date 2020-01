Abbac Penisola Sorrentina: a Sorrento nominato nuovo coordinatore. E’ Marcello Coppola

E’ stato nominato a Sorrento il nuovo coordinatore Abbac Penisola Sorrentina. E’ Marcello Coppola, imprenditore ricettivo, noto e apprezzato sul posto.

Si è tenuto un incontro al circolo sorrentino, dove il Presidente regionale Abbac Agostino Ingenito ha assegnato il ruolo di rappresentanza associativa sul territorio. “L’obiettivo è lavorare ad un rafforzamento della rete associativa in Penisola Sorrentina garantendo servizi e supporto formativo e di aggiornamento agli operatori del nostro settore, lotta all’abusivismo e innovazione con progetti che prevedano sinergie – ha dichiarato il presidente Abbac Agostino Ingenito – Va perseguito il percorso di dialogo intrapreso con i Comuni, gli enti sovracomunali e le associazioni del territorio per la tutela e sviluppo di un turismo sostenibile, per migliorare la mobilità e qualificare ulteriormente l’offerta ricettiva – ha condiviso il neo coordinatore Abbac Penisola Sorrentina Marcello Coppola che già in questi prossimi giorni effettuerà degli incontri sul territorio e in accordo con i gestori associati condividere un programma di iniziative. La sede Abbac Penisola Sorrentina di Via Parsano a Sorrento è a disposizione per fornire assistenza ad operatori e cittadini.

Ricordiamo che l’Abbac è un’associazione di categoria indipendente nata nel 2003 con atto pubblico per promuovere il fenomeno dell’Ospitalità in Famiglia in Campania nelle forme di ricettività tipo extra alberghiera come Bed and Breakfast, Affittacamere, country house,ostelli, case e appartamenti per vacanze e case dell’ospitalità. Quale associazione di categoria rappresenta il comparto e ne tutela gli interessi presso enti pubblici e privati