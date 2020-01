Il Vico Equense batte 2-0 l’Alfaterna. Un autogol e Schettino firmano il successo vicano

Vittoria all’inglese del Vico Equense sull’Alfaterna per 2-0. Due reti nei primi 45 minuti ed una prestazione che dà continuità a quelle dell’ultimo periodo.

La squadra di Ferraro accorcia la classifica e rialza la testa dopo il ko di Grotta. Vincente l’idea di schierare quasi tutta la potenza di fuoco offensiva dall’inizio nel tentativo di far paura all’Alfaterna. Esordio dal primo minuto nella nuova gestione tecnica per Imperato, a destra della linea difensiva.

In effetti, il Vico ha spinto sin dal via, si è reso pericoloso con un destro di Guida, parato dal portiere, ma poi ha incassato il penalty a favore degli ospiti per fallo di Martone su Ascione, quest’ultimo però ha calciato sulla traversa.

Al 39’ Vico in vantaggio: punizione laterale di Guida e tocco maldestro di Manzo nella propria porta. Gli azzurro-oro si sbloccano psicologicamente ed al 42’ raddoppiano con Schettino in spaccata, su splendido assist mancino di Limatola.

Nella ripresa, padroni di casa due volte vicinissimi al gol con Schettino (traversa) e Varriale che manca il tap in vincente da pochi passi. Ospiti pericolosi con Di Ruocco da fuori (incrocio dei pali), troppo poco però però per riaprire la partita.

Con questa vittoria il Vico si porta a 22 punti in piena zona play out. Sarà una bella lotta da qui alla fine, dal momento che la classifica è molto corta ed il campionato è più equilibrato che mai.